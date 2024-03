Catania-Padova dove vederla: Sky, Rai, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Coppa Italia Serie C, la finale di ritorno tra Catania e Padova al Massimino: tutte le info su diretta tv, streaming e formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

A Catania si decide la vincitrice della Coppa Italia Serie C. Dopo il 2-1 dell'andata in favore del Padova, in terra siciliana si conoscerà la squadra Campione per il 2023/2024.

In seguito agli incidenti dell'andata, con i tifosi del Catania in campo, il Massimino non vedrà al suo interno i tifosi, ma solo alcuni Under 14 in tribuna per un totale di 1.500 spettatori.

La vittoria della Coppa Italia non cambierà il destino delle due squadre in termini di playoff: entrambe sono infatti già qualificate per la fase successiva del campionato regolare, ma la squadra siciliana dovrà evitare la zona playout per poterli disputare.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutto su Catania-Padova: canale tv, diretta streaming e formazioni della partita del primo aprile 2024.