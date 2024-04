Catania-Padova, che succede con l'1-0 o il 2-1? Goal in trasferta, tempi supplementari o rigori: il regolamento

Che succede in caso di parità al 90' tra Catania e Padova? Cosa dice il regolamento della Coppa Italia di Serie C.

Catania e Padova si affrontano nella finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C.

All'andata i veneti hanno battuto 2-1 gli etnei in un match caratterizzato dai disordini avvenuti durante l'intervallo, con l'invasione di campo dei tifosi rossoazzurri che ha portato alla decisione di far disputare il secondo round - in programma martedì 2 aprile 2024 alle 20:30 allo stadio 'Massimino' - a porte chiuse (decisione in merito alla quale il club siciliano ha scelto di non presentare ricorso).

In virtù del 2-1 dell'andata, cosa succede se Catania-Padova finisce 1-0, 2-1 o 3-2? Valgono i goal in trasferta? Sono previsti tempi supplementari e rigori? Vediamo cosa dice il regolamento.