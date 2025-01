Catania-Juventus Next Gen dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus Next Gen

Catania vs Juventus Next Gen

Serie C

Al Massimino arrivano i bianconeri di Brambilla: Toscano cerca riscatto dopo la rimonta subita a Benevento.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Una delle gare più interessanti del weekend di Serie C NOW sarà quella fra Catania e Juventus Next Gen.

Al Massimino arriva una delle squadre più in forma del campionato: quella di Brambilla ha vinto quattro delle ultime cinque partite, risalendo la classifica dall’ultimo posto fino quasi a toccare la zona salvezza.

Il Catania, invece, deve riscattare il 3-2 subito a Benevento: rossazzurri ottavi in classifica, con un rendimento altalenante nell’ultimo periodo che ha complicato, forse definitivamente, le speranze di promozione diretta.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.