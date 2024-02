Catania-Juve Stabia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juve Stabia di scena a Catania: campani primi in classifica, crisi nera per gli etnei. Kick-off domenica ore 20:45.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Momenti completamente opposti nel match della domenica sera del girone C di Serie C. Al Massimino arriva la Juve Stabia capolista, in casa di un Catania invece in grande e grave difficoltà. Etnei che hanno perso a Latina nell’infrasettimanale, scivolando a -5 dalla zona playoff.

Juve Stabia che, nonostante il rallentamento e il pari con il Brindisi, mantiene ancora in maniera salda la vetta del campionato.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.