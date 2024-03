Catania-Giugliano dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Massimino si gioca a porte chiuse: il Catania non può sbagliare, il Giugliano per regalarsi l’impresa.

Turno di Pasqua nel campionato di Serie C NOW che si aprirà con sei gare nel Giovedì Santo. Fra queste, spicca il delicato incrocio del Massimino che metterà di fronte Catania e Giugliano.

Momento estremamente complesso per i siciliani: Di Carmine e compagni hanno perso la finale d’andata di Coppa Italia Serie C con il Padova e l’ultima sfida contro la Turris. Sono solo tre i punti di vantaggio sulla zona playout, da mantenere per non disperdere il pass playoff guadagnato col percorso in Coppa.

Stagione grandiosa, invece, per il Giugliano, in pole position per giocarsi gli spareggi promozione al termine della regular season.

Al Massimino si giocherà a porte chiuse dopo i disordini di Padova che hanno visto protagonisti una parte del pubblico rossazzurro.

