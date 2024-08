Catania-Crotone dove vederla: Rai, DAZN, Sky o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Catania e Crotone si sfidano nel secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C: tutte le informazioni sulla partita.

La Coppa Italia di Serie C propone subito un big match: il Catania e il Crotone si ritrovano una di fronte all'altra in uno dei piatti forti del secondo turno eliminatorio della competizione, in attesa che ricominci anche il campionato.

Il Crotone ha già disputato il primo turno eliminatorio: la formazione calabrese, allenata da Emilio Longo, ha avuto la meglio per 1-0 sul Messina ed è dunque approdato alla fase successiva.

Per il Catania si tratta invece dell'esordio stagionale nella Coppa Italia di Serie C: i siciliani di Mimmo Toscano sono reduci dall'eliminazione dalla Coppa Italia principale per mano della Carrarese, formazione neopromossa in Serie B.

Di seguito tutte le informazioni su Catania-Crotone della Coppa Italia di Serie C: quando si gioca, dove, dove vederla in tv e streaming e le formazioni.