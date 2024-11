Catania-Cavese dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Massimino gli etnei ricevono i blufoncè: Toscano vuol riscattare subito il pesante ko in Coppa Italia Serie C.

Missione Cavese per il Catania di Mimmo Toscano. Nella diciassettesima giornata di Serie C NOW, gli etnei riceveranno al Massimino i campani, con l’obiettivo di riscattare subito il pesante 5-0 subito in casa dal Trapani in Coppa Italia Serie C.

Catania che vuol ritornare in corsa per la promozione diretta, mentre la Cavese arriva in Sicilia con il mirino puntato sulla zona playoff, nonostante la sconfitta a testa alta subita domenica scorsa a Cerignola.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.