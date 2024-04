Catania-Benevento dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ultima giornata di Serie C NOW: il Catania ospita il Benevento con l’obiettivo salvezza. Sanniti a caccia del secondo posto.

Sfida di grande blasone per Catania e Benevento. Etnei e sanniti chiuderanno la propria regular season affrontandosi al Massimino nella 38esima giornata del girone C di Serie C NOW.

Entrambe hanno la vittoria come imperativo: i rossazzurri devono assolutamente evitare quel playout che vanificherebbe anche la qualificazione ai playoff ottenuta con la vittoria della Coppa Italia Serie C. La squadra di Auteri, invece, ha bisogno dei tre punti per cercare di ottenere il secondo posto del girone C.

Di seguito tutte le info sul match: orario, dove vederlo e probabili formazioni.