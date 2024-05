Avellino-Catania, cosa serve per passare il turno dopo l'1-0 dell'andata? Cosa succede in caso di parità e regolamento

Ad Avellino si giocherà il ritorno dei playoff contro il Catania: come funziona in caso di parità tra i due match, ci sono supplementari e rigori?

Primo round al Catania. Al Massimino, infatti, la squadra etnea ha conquistato l'andata dei quarti dei playoff di Serie C: ora si deciderà tutto ad Avellino, nel ritorno della doppia sfida.

La rete di Cianci al minuto 71 ha dato un vantaggio al Catania, ma l'Avellino ha dalla sua il ritorno in casa e il ruolo da testa di serie ottenuto in virtù del secondo posto nel girone C: un punto che potrebbe essere essenziale per la seconda partita.

La vincente tra Catania ed Avellino sfiderà nella semifinale playoff la vincente tra Vicenza e Padova, mentre dall'altra parte del tabellone sono presenti Benevento, Torres, Carrarese e Juventus Next Gen.