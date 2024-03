Catania-Audace Cerignola dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Catania affronta l’Audace Cerignola nel venerdì di Serie C NOW: al Massimino prove generali per la Finale di Coppa Italia.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Catania di Zeoli affronterà l’Audace Cerignola nell’anticipo del venerdì allo stadio Massimino.

La 32esima giornata di Serie C NOW si apre in anticipo per i rossazzurri, che poi saranno protagonisti della Finale di Coppa Italia Serie C contro il Padova.

Momento delicato per entrambe: in campionato i rossazzurri continuano a faticare e non è bastato l’ennesimo cambio in panchina per arrivare alla svolta. Anche l’Audace Cerignola, tuttavia, ha salutato Tisci in panchina, dopo il ko contro il Monopoli.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.