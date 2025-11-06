Catania-Altamura dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Al Massimino, nella tredicesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si sfidano il Catania di Mimmo Toscano e il Team Altamura di Devis Mangia.
Match molto interessante: i rossazzurri sono reduci da cinque risultati utili consecutivi, sono secondi in classifica a -1 dalla Salernitana capolista.
L’Altamura, invece, è undicesimo a quota 15 punti ed è reduce da tre partite senza ko: grande momento per i biancorossi, che sognano l’impresa sotto l’Etna.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.