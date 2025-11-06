Pubblicità
GOAL

Catania-Altamura dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nella tredicesima giornata di Serie C, al Massimino si sfidano il Catania di Mimmo Toscano e il Team Altamura di Devis Mangia.

Al Massimino, nella tredicesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si sfidano il Catania di Mimmo Toscano e il Team Altamura di Devis Mangia.

Match molto interessante: i rossazzurri sono reduci da cinque risultati utili consecutivi, sono secondi in classifica a -1 dalla Salernitana capolista.

L’Altamura, invece, è undicesimo a quota 15 punti ed è reduce da tre partite senza ko: grande momento per i biancorossi, che sognano l’impresa sotto l’Etna. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.


  • CATANIA-ALTAMURA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Catania-Altamura

    • Data: domenica 9 novembre

    • Orario: 14:30

    • Canale TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

    • Streaming: Sky Go, NOW

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-ALTAMURA

    CATANIA (3-4-2-1): Dini; Celli, Ierardi, Di Gennaro; Casasola, Corbari, Di Tacchio, D. Donnarumma; Lunetta, Cicerelli; Forte. All. Toscano.

    ALTAMURA (3-4-3): Viola; Zazza, Silletti, Lepore; Grande, Nazzaro, Dipinto, Mogentale; Curcio, Simone, Rosafio. All. Mangia.


  • ORARIO CATANIA-ALTAMURA

    La gara fra Catania e Altamura, valida per la giornata numero 13 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 9 novembre, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 14:30.

  • DOVE VEDERE CATANIA-ALTAMURA IN TV

    • Sky Sport

    Catania-Altamura verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

  • CATANIA-ALTAMURA IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    Sarà possibile seguire Catania-Altamura anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.


  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Luca Pellegrini.

