Catania ai playoff o ai playout: cosa serve contro il Benevento, l'ultima giornata deciderà il destino degli etnei

Nonostante la vittoria della Coppa Italia, il Catania non è comunque qualificato ai playoff di Serie C come da regolamento. Per poter tornare in Serie B attraverso il percorso post campionato infatti, il team etneo ha bisogno di evitare il 16esimo o il 17esimo posto in classifica.

Il pass playoff garantito dalla vittoria della Coppa Italia, vale infatti solamente in caso di conclusione del campionato in una posizione di classifica lontano dai playout, dunque dal 16esimo posto in giù.

Il Catania giocherà contro il Benevento, in lotta per il secondo posto, l'ultima giornata del girone C di Serie C, così da provare a chiudere il campionato al 14esimo o 15esimo; evitando così i playout e qualificandosi ai playoff 2023/2024.