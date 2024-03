Catania ai playoff di Serie C 2024, quando arriverà la matematica? Quanti punti servono per evitare i playout

In teoria qualificata ai playoff tramite la Coppa Italia, il Catania li giocherà se arriverà al massimo al 15esimo posto.

Con o senza vittoria della Coppa Italia Serie C, il cui ritorno è previsto il 2 aprile (l'andata si è conclusa 2-1 in favore del Padova), la Catania ha un posto assicurato ai playoff di Serie C tramite il torneo. Questo, però, solamente se il club etneo arriverà in una delle 15 posizioni del campionato.

Nonostante il Catania si certo di un posto playoff grazie alla Coppa Italia (ottenuto grazie alla qualificazione del Padova tramite il campionato), il club siciliano deve però fare i conti con il regolamento playout.

Se una squadra, in questo caso il Catania, ottiene il pass per i playoff tramite la Coppa Italia, non vi può partecipare in caso di piazzamento tra il 16esimo e il 19esimo posto: in questo caso dovrebbe infatti giocare i playout per evitare la retrocessione, anche con il trofeo conquistato, eventualmente, ai danni del Padova.