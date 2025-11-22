Castrovilli e la fine dell'incubo: torna al goal dopo un anno e mezzo, ora è protagonista in Serie B

Da campione d'Europa con la Nazionale allo scenario della Serie B: è stata questa la parabola di Gaetano Castrovilli, ormai ex speranza del nostro calcio.
A 28 anni ha deciso di fare un passo indietro e di tornare alle proprie origini: adesso è un calciatore del Bari, alle prese col campionato di Serie B.
Proprio la squadra che lo ha cresciuto e gli ha permesso di debuttare tra i professionisti: l'ambiente ideale da cui ripartire per mettersi definitivamente alle spalle la sfortuna dei continui guai fisici.