Castrovilli e la fine dell'incubo: torna al goal dopo un anno e mezzo, ora è protagonista in Serie B

Che la fortuna sia in debito con Castrovilli è sotto gli occhi di tutti: a partire dall'infortunio shock del 2022 in cui saltarono crociato, menisco e collaterale, l'ex Fiorentina non si è più veramente ripreso.

Dopo il fallimento dell'operazione che avrebbe dovuto portarlo in Premier League al Bournemouth, Castrovilli è andato incontro a un nuovo intervento per riparare un'insufficienza del legamento crociato anteriore: altro lungo stop che ha finito per decretare la conclusione del soggiorno toscano.

Nella passata stagione ha vestito dapprima la maglia della Lazio (che lo aveva tesserato da svincolato), per poi indossare quella del Monza in prestito: avventura decisamente dimenticabile e culminata con l'ultimo posto e la conseguente retrocessione in Serie B.