Gaetano CastrovilliGetty
Vittorio Rotondaro

Castrovilli e la fine dell'incubo: torna al goal dopo un anno e mezzo, ora è protagonista in Serie B

L'ex Fiorentina si rivede sul tabellino dei marcatori: a segno con la maglia del Bari contro il Frosinone. L'ultima rete risaliva al 5 maggio 2024.

Da campione d'Europa con la Nazionale allo scenario della Serie B: è stata questa la parabola di Gaetano Castrovilli, ormai ex speranza del nostro calcio.

A 28 anni ha deciso di fare un passo indietro e di tornare alle proprie origini: adesso è un calciatore del Bari, alle prese col campionato di Serie B.

Proprio la squadra che lo ha cresciuto e gli ha permesso di debuttare tra i professionisti: l'ambiente ideale da cui ripartire per mettersi definitivamente alle spalle la sfortuna dei continui guai fisici.

  • IL GOAL AL FROSINONE

    La fine del digiuno è arrivata durante il terzo minuto di recupero del primo tempo di Bari-Frosinone: merito dello spunto che ha consentito ai 'Galletti' di portarsi sul 2-3 e accorciare le distanze proprio a ridosso dell'intervallo.

    Bello scambio con Antonucci e strappo in velocità per trovarsi a tu per tu con Palmisani, freddato sul primo palo tra le urla d'esultanza del 'San Nicola'.

  • DOPO UN ANNO E MEZZO

    Una rete fondamentale anche per il morale e per cancellare le scorie dell'astinenza che si protraeva dal 5 maggio 2024, quando Castrovilli vestiva ancora la maglia della Fiorentina.

    Il classe 1997 mise la firma sul momentaneo 1-1 dei viola, poi sconfitti al 'Bentegodi' dal Verona: da allora zero gioie personale, fino ad oggi.

  • TRA INFORTUNI E POCO SPAZIO

    Che la fortuna sia in debito con Castrovilli è sotto gli occhi di tutti: a partire dall'infortunio shock del 2022 in cui saltarono crociato, menisco e collaterale, l'ex Fiorentina non si è più veramente ripreso.

    Dopo il fallimento dell'operazione che avrebbe dovuto portarlo in Premier League al Bournemouth, Castrovilli è andato incontro a un nuovo intervento per riparare un'insufficienza del legamento crociato anteriore: altro lungo stop che ha finito per decretare la conclusione del soggiorno toscano.

    Nella passata stagione ha vestito dapprima la maglia della Lazio (che lo aveva tesserato da svincolato), per poi indossare quella del Monza in prestito: avventura decisamente dimenticabile e culminata con l'ultimo posto e la conseguente retrocessione in Serie B.

  • CAMPIONE D'EUROPA NEL 2021

    E pensare che quattro anni fa Castrovilli era uno dei componenti della truppa azzurra che si laureò campione d'Europa con Roberto Mancini al timone: per lui solo un'apparizione dalla panchina nel finale del match vinto contro il Galles nel girone.

    Quella fu la penultima presenza in Nazionale per Castrovilli, impiegato per la quarta (e ultima) volta l'8 settembre 2021 nel 5-0 inferto alla Lituania nelle qualificazioni per i Mondiali in Qatar.

