Sempre più lontano il rinnovo di Castrovilli con la Fiorentina: da febbraio può accordarsi con altri club, su di lui Bologna e Napoli.

Il futuro di Gaetano Castrovilli è sempre più lontano dalla Fiorentina.

Il centrocampista, tornato in gruppo dopo quasi 6 mesi, non ha raggiunto l'accordo per il rinnovo e da febbraio può accordarsi con altri club a costo zero.

Su di lui, come riporta 'La Nazione', hanno messo gli occhi Bologna e Napoli.