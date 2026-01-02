Pubblicità
Castellanos al West Ham, che succede al Fantacalcio? Quanti crediti si recuperano se un calciatore va all'estero, il regolamento

Che succede al Fantacalcio con la cessione di Castellanos all'estero: quali sono le opzioni per quanto riguarda lo svincolo e il recupero dei crediti.

  • SI SVINCOLA A 1

    Questa è sicuramente l'opzione peggiore per chi ha acquistato Castellanos all'asta, ma in alcune leghe non si transige: che un giocatore vada all'estero o no, dallo svincolo si guadagna soltanto un credito. 

  • SI SVINCOLA AL PREZZO DI QUOTAZIONE ATTUALE

    Per chi fa l'asta partendo dalle quotazioni originali e non da 1, i crediti recuperati da un calciatore svincolato saranno quelli corrispondenti alla sua quotazione attuale, che nel caso di Castellanos è 19 (sia Classic che Mantra). 

  • SI SVINCOLA ALLA METÀ DEL COSTO D'ACQUISTO

    In molte leghe, quando un calciatore viene ceduto all'estero o in Serie B, si svincola ricavando la metà esatta del suo prezzo d'acquisto.

    Quindi, se Castellanos per esempio è stato pagato 90 crediti, allora dal suo svincolo se ne ricaverebbero 45.

  • SI SVINCOLA AL COSTO TOTALE D'ACQUISTO

    Ma c'è anche l'opzione di recuperare la totalità dei crediti spesi, specie quando un calciatore viene ceduto all'estero.

    Se quindi Castellanos è stato pagato 90 all'asta, dal suo svincolo si recupererebbe la stessa cifra.

