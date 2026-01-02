Getty Images Sport
Castellanos al West Ham, che succede al Fantacalcio? Quanti crediti si recuperano se un calciatore va all'estero, il regolamento
SI SVINCOLA A 1
Questa è sicuramente l'opzione peggiore per chi ha acquistato Castellanos all'asta, ma in alcune leghe non si transige: che un giocatore vada all'estero o no, dallo svincolo si guadagna soltanto un credito.
SI SVINCOLA AL PREZZO DI QUOTAZIONE ATTUALE
Per chi fa l'asta partendo dalle quotazioni originali e non da 1, i crediti recuperati da un calciatore svincolato saranno quelli corrispondenti alla sua quotazione attuale, che nel caso di Castellanos è 19 (sia Classic che Mantra).
SI SVINCOLA ALLA METÀ DEL COSTO D'ACQUISTO
In molte leghe, quando un calciatore viene ceduto all'estero o in Serie B, si svincola ricavando la metà esatta del suo prezzo d'acquisto.
Quindi, se Castellanos per esempio è stato pagato 90 crediti, allora dal suo svincolo se ne ricaverebbero 45.
SI SVINCOLA AL COSTO TOTALE D'ACQUISTO
Ma c'è anche l'opzione di recuperare la totalità dei crediti spesi, specie quando un calciatore viene ceduto all'estero.
Se quindi Castellanos è stato pagato 90 all'asta, dal suo svincolo si recupererebbe la stessa cifra.
