Cassano e il retroscena su Roma-Sampdoria 2010: "Mi chiamò Totti, volevo far piangere i romanisti"

Nella sua carriera da giocatore, Antonio Cassano ha praticamente sempre fatto parlare di sè per il suo atteggiamento e non solo per le sue grandi giocate. Non solo, viste le sue uscite verbali che spesso sono divenute virali ancor prima dei social. Negli ultimi anni, da opinionista sul web e non solo, l'ex giocatore di Roma, Sampdoria e Bari tra le altre non ha certo abbassato il tiro, anzi.

Stavolta il discorso è sul famoso Roma-Sampdoria del 2010, quando i blucerchiati fermarono i giallorossi permettendo all'Inter di volare verso lo Scudetto e il Triplete. Cassano non ha certo dimenticato quella gara giocata con la maglia del team ligure, ovviamente dopo aver passato una parte importante della sua vita calcistica nella Capitale.

Cassano ha svelato un retroscena relativo a una telefonata avuta con Francesco Totti, suo ex capitano, proprio prima della sfida contro la sua Roma.