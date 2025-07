L'ex viola Pedro, bomber del Flamengo, escluso dall'ultimo match col San Paolo: "Atteggiamento ridicolo, spero si scusi coi compagni".

Tempi duri, in casa Flamengo, per Pedro.

L'attaccante brasiliano classe '97, transitato senza lasciar traccia nel 2019/2020 in Italia indossando la maglia della Fiorentina (4 presenze e zero reti), coi Rubronegros invece ha trovato la propria dimensione e segna a raffica, ma i goal non sono tutto.

Lo sa bene Filipe Luis, ex terzino dell'Atletico Madrid e oggi allenatore del club verdeoro, il quale ha sbottato contro il proprio calciatore.