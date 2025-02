Caso Lucca, Runjaic fa chiarezza: "Si è scusato, il gruppo viene prima di tutto", la scelta per Udinese-Parma

L'allenatore dell'Udinese è tornato sull'episodio che ha coinvolto Lucca: "I valori che rappresentiamo devono farli tutti propri".

In casa Udinese nell'ultima settimana non si è parlato solo di campo, nonostante la vittoria e i risultati positivi, anzi. Nel corso del match contro il Lecce infatti, andato in scena nell'ultimo turno di campionato, è esploso il caso Lorenzo Lucca.

L'attaccante ha tirato un rigore che non sarebbe spettato a lui dopo aver discusso con i compagni in modo acceso. Episodio che ha portato l'allenatore, Runjaic, a sostituire Lucca subito dopo il rigore trasformato.

Il tecnico dell'Udinese in conferenza stampa è tornato su quanto successo.