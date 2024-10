Casertana-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Etnei a caccia delle prime posizioni, falchetti in risalita: al Pinto match delicato per Iori e Toscano.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sfida delicata al Pinto nella domenica di Serie C. In Campania si sfideranno Casertana e Catania, che arrivano all’appuntamento con l’obiettivo di portare a casa i tre punti.

Una vittoria e un pari nelle ultime due per i ragazzi di Manuel Iori, che vogliono fare risultato per rientrare in zona playoff.

Per il Catania, invece, sono 12 i punti fin qui raccolti, che valgono il quarto posto in classifica insieme a Sorrento, Cerignola e Trapani.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.