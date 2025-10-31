Casertana-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Anticipo del venerdì in Serie C fra Casertana e Catania. Al Pinto va in scena il match fra le squadre di Coppitelli e Toscano.
Il Catania è in ottima condizione: quattro successi di fila, di cui gli ultimi due con Benevento e Salernitana, rivali dirette per la promozione. Etnei secondi, con l’opportunità di scavalcare almeno temporaneamente i granata al primo posto.
La Casertana, invece, domenica ha perso contro la Salernitana, ma resta ottimo il percorso dei falchetti, settimi in classifica a quota 17 punti.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.