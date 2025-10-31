Pubblicità
Pubblicità
Catania fansGetty Images
GOAL

Casertana-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Pinto si gioca il Friday Night di Serie C: il Catania ha l’opportunità di andare in testa, Casertana a caccia di punti playoff.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Anticipo del venerdì in Serie C fra Casertana e Catania. Al Pinto va in scena il match fra le squadre di Coppitelli e Toscano.

Il Catania è in ottima condizione: quattro successi di fila, di cui gli ultimi due con Benevento e Salernitana, rivali dirette per la promozione. Etnei secondi, con l’opportunità di scavalcare almeno temporaneamente i granata al primo posto.

La Casertana, invece, domenica ha perso contro la Salernitana, ma resta ottimo il percorso dei falchetti, settimi in classifica a quota 17 punti.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • CASERTANA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Casertana-Catania

    • Data: venerdì 31 ottobre

    • Orario: 20:30

    • Canale TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 251

    • Streaming: Sky Go, NOW

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI CASERTANA-CATANIA

    CASERTANA (3-4-3): De Lucia; Heinz, Rocchi, Bacchetti; Oukhadda, Toscano, Proia, Liotti; Leone, Vano, Bentivegna. All. Coppitelli.

    CATANIA (3-4-2-1): Dini; Celli, Di Gennaro, Pieraccini; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Cicerelli; Forte. All. Toscano.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO CASERTANA-CATANIA

    La gara fra Casertana e Catania, valida per la giornata numero 12 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà venerdì 31 ottobre, allo stadio Pinto, con fischio d’inizio ore 20:30.

  • DOVE VEDERE CASERTANA-CATANIA IN TV

    • Sky Sport

    Casertana-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CASERTANA-CATANIA IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    Sarà possibile seguire Casertana-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Pietro Scognamiglio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie C
Casertana crest
Casertana
CAS
Atalanta U23 crest
Atalanta U23
ATA
Serie C
Catania crest
Catania
CAT
Crotone crest
Crotone
CRO