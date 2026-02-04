Goal.com
Casemiro gfxGetty/GOAL
Richard Martin

Casemiro-Manchester United, addio in estate: trovare un sostituto non sarà facile

Casemiro, nei suoi ultimi mesi allo United, sta rivivendo i fasti del Real: trovare chi riuscirà a sostituirlo, in estate, rappresenterà una missione ardua.

Casemiro ha dichiarato di avere "molti altri ricordi da creare" quando ha annunciato che avrebbe lasciato il Manchester United alla fine della stagione, e finora ha sicuramente mantenuto la promessa. Nelle due partite disputate dopo la conferma della sua partenza a gennaio, ha contribuito alla vittoria per 3-2 contro l'Arsenal, prima di guidare la squadra in un'altra partita altrettanto drammatica, vinta per 3-2 contro il Fulham.

Il complimento più grande che si possa fare a Casemiro è che la vittoria sul Fulham è stata così avvincente solo perché lui è stato sostituito a 15 minuti dalla fine. Quando il calciatore brasiliano ha lasciato il campo, lo United era in vantaggio di due gol, entrambi segnati da lui: il quarto gol di testa della stagione e il sublime passaggio no-look che ha permesso al connazionale Matheus Cunh di segnare.

Non è la prima volta in questa stagione che il caos è arrivato dopo l'uscita di Casemiro. Infatti, domenica è stata la terza volta che lo United ha subito due gol in una partita dopo aver sostituito Casemiro in questa stagione, dato che la stessa cosa è successa contro il Brighton in ottobre e contro il Tottenham in novembre.

Benjamin Sesko ha salvato i tre punti dopo che Kevin e Raul Jimenez sembravano aver strappato un pareggio per il Fulham, ponendo fine al perfetto inizio di Michael Carrick come allenatore ad interim, ma la Stretford End non dimentica ed è stato il nome di Casemiro a essere cantato più forte quando i giocatori hanno lasciato il campo al termine della partita, seguito a ruota dal coro per Carrick.

Ma tra l'euforia e l'ammirazione per un veterano plurivincitore che sta tornando indietro negli anni, c'era un senso di timore per come lo United riuscirà a sostituire Casemiro.

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    "LA CLASSE RESTA"

    Casemiro ha offerto una prestazione completa a centrocampo contro il Fulham, facendo tutto ciò che ci si poteva aspettare da un centrocampista sia offensivo che difensivo. Ha regolarmente interrotto gli attacchi del Fulham, ha mosso la palla in modo intelligente per alimentare la manovra dello United, ha allargato il gioco con lanci lunghi, ha svelato un passaggio che ha spaccato la difesa e creato un gol per Cunha e ha segnato con un colpo di testa imponente.

    "La forma è temporanea, la classe resta", ha detto Danny Murphy a Match of the Day. "Ha avuto alcuni momenti difficili, ma è un calciatore molto intelligente che sa quello che fa e ha molta esperienza. Era quello calmo, era quello che faceva succedere le cose. Quei momenti cruciali in area di attacco sono stati molto importanti. In una partita in cui serviva qualcuno che si facesse avanti, perché Bruno [Fernandes] non era in forma, lui l'ha fatto".

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    SUPERATI I TOP CENTROCAMPISTI DELLO UNITED

    Le molteplici abilità di Casemiro sono in netto contrasto con quelle di Manuel Ugarte, che è davvero bravo solo a conquistare la palla, e ultimamente non è stato nemmeno molto bravo in questo. Il numero di gol di Casemiro è invidiabile anche per i centrocampisti offensivi e gli attaccanti, dato che il suo colpo di testa è stato il suo quinto gol stagionale, che lo colloca al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori dello United insieme a Bruno Fernandes e Sesko. Anche se ha solo due assist, questo è sufficiente per collocarlo al terzo posto tra i suoi compagni di squadra, insieme a Cunha e Amad Diallo.

    Il rapporto gol di Casemiro - 22 in 148 partite, con una media di un gol ogni 6,7 presenze - supera anche quello di tutti i centrocampisti difensivi dello United nell'era della Premier League. Solo Marouane Fellaini, che ha trascorso gran parte della sua carriera allo United come centrocampista offensivo, si avvicina con otto gol, mentre Scott McTominay è il secondo con 8,8. È anche significativamente migliore della media di Roy Keane di un gol ogni 9,4 partite, di Paul Ince con 9,7, di Carrick con 19,3, di Darren Fletcher con 14,2, di Nicky Butt con 14,8 o di Fred con 15,2.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    RUOLO CHIAVE

    Casemiro è in testa alla classifica dei giocatori dello United per numero di contrasti effettuati (52), è secondo dietro Fernandes per numero di palloni recuperati (51) e secondo per numero di duelli vinti, superato solo da Patrick Dorgu.

    "Ha svolto un ruolo cruciale da quando ho assunto la guida della squadra", ha dichiarato Carrick. "Ho profondo rispetto per ciò che fa e per la sua etica del lavoro quotidiana. La determinazione e la grinta che possiede sono qualità che consentono di ottenere grandi risultati. È desideroso di concludere la stagione alla grande".

    Casemiro ha ricevuto elogi anche da una fonte inaspettata, Jamie Carragher. La leggenda del Liverpool aveva praticamente scritto il necrologio calcistico del brasiliano dopo la sconfitta per 4-0 contro il Crystal Palace verso la fine della stagione 2023-24, ma domenica ha finalmente cambiato idea.

    "Ora è giusto dire che il calcio non lo ha abbandonato", ha detto Carragher su Sky Sports. "A suo merito, sembra un giocatore completamente diverso. Anche fisicamente sembra un giocatore diverso.

    "Anche quando l'ho detto, guardandolo sembrava un uomo anziano alla fine della sua carriera da calciatore. E che si sia lasciato andare un po' o che ora sia ultra-professionale, fisicamente sembra completamente diverso".

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYAFP

    I POSSIBILI SOSTITUTI NON ALL'ALTEZZA DI CASEMIRO

    Le opzioni preferite dallo United per sostituire Casemiro sono ben note: Carlos Baleba del Brighton, Adam Wharton del Crystal Palace ed Elliot Anderson del Nottingham Forest, oltre a Joao Gomes dei Wolves come outsider.

    In termini di produttività, nessuno di loro offre ciò che Casemiro offre al momento, anche se con l'importante avvertenza che giocano per squadre nella metà bassa della classifica, con il Forest un posto sopra la zona retrocessione. Anderson ha segnato un gol e fornito due assist, Wharton non ha segnato alcun gol e ha fornito due assist, mentre Baleba, che ha avuto una stagione molto deludente con il Brighton, non ha ancora contribuito direttamente a un gol.

    Wharton eleverebbe il gioco di palla dello United a un nuovo livello e quasi eguaglia Casemiro nei contrasti, ma non ha ancora la qualità offensiva del brasiliano né le sue doti di leadership.

  • Elliot Anderson Nottingham Forest 2025-26Getty

    LE ALTRE PISTE

    Gomes sarebbe l'opzione più economica per lo United, con un costo di circa 44 milioni di sterline, ma l'esperienza con Ugarte dovrebbe spingerli a spendere molto per un'opzione di alto livello, come hanno fatto con Casemiro, cinque volte vincitore della Champions League.

    Il prezzo di partenza di Wharton sarebbe di 65 milioni di sterline, ma potrebbe salire fino a 100 milioni, mentre si ritiene che 100 milioni di sterline sarebbero la cifra minima per Anderson. Date le diverse abilità, la capacità di leadership e la traiettoria della carriera del titolare dell'Inghilterra, dovrebbe essere l'obiettivo principale, con una somma a nove cifre che vale la pena pagare.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-FULHAMAFP

    SOSTITUIRLO SARÀ DURA

    Chiunque sia la scelta dello United, è chiaro che sostituire Casemiro non sarà né economico né semplice. Basta chiedere al Real Madrid, che ha speso fino a 86 milioni di sterline per Aurelien Tchouameni poco prima di vendere Casemiro allo United, dopo aver già pagato 34 milioni di sterline per acquistare Eduardo Camavinga l'anno precedente in vista dell'eventuale partenza del brasiliano.

    Allo spogliatoio ingestibile del Real Madrid farebbe sicuramente comodo una personalità come quella di Casemiro in questo momento, e lo United sentirà sicuramente la mancanza della sua presenza influente e del suo impatto tangibile sui risultati.

    Casemiro non solo sta regalando allo United altri ricordi da portare con sé quando se ne andrà, ma sta anche assegnando loro il compito titanico di trovare un suo sostituto.

