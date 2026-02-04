Casemiro-Manchester United, addio in estate: trovare un sostituto non sarà facile

Casemiro ha dichiarato di avere "molti altri ricordi da creare" quando ha annunciato che avrebbe lasciato il Manchester United alla fine della stagione, e finora ha sicuramente mantenuto la promessa. Nelle due partite disputate dopo la conferma della sua partenza a gennaio, ha contribuito alla vittoria per 3-2 contro l'Arsenal, prima di guidare la squadra in un'altra partita altrettanto drammatica, vinta per 3-2 contro il Fulham.

Il complimento più grande che si possa fare a Casemiro è che la vittoria sul Fulham è stata così avvincente solo perché lui è stato sostituito a 15 minuti dalla fine. Quando il calciatore brasiliano ha lasciato il campo, lo United era in vantaggio di due gol, entrambi segnati da lui: il quarto gol di testa della stagione e il sublime passaggio no-look che ha permesso al connazionale Matheus Cunh di segnare.

Non è la prima volta in questa stagione che il caos è arrivato dopo l'uscita di Casemiro. Infatti, domenica è stata la terza volta che lo United ha subito due gol in una partita dopo aver sostituito Casemiro in questa stagione, dato che la stessa cosa è successa contro il Brighton in ottobre e contro il Tottenham in novembre.

Benjamin Sesko ha salvato i tre punti dopo che Kevin e Raul Jimenez sembravano aver strappato un pareggio per il Fulham, ponendo fine al perfetto inizio di Michael Carrick come allenatore ad interim, ma la Stretford End non dimentica ed è stato il nome di Casemiro a essere cantato più forte quando i giocatori hanno lasciato il campo al termine della partita, seguito a ruota dal coro per Carrick.

Ma tra l'euforia e l'ammirazione per un veterano plurivincitore che sta tornando indietro negli anni, c'era un senso di timore per come lo United riuscirà a sostituire Casemiro.