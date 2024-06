Carrarese in Serie B: promozione storica per la squadra toscana, Vicenza battuto in finale playoff

Ottant'anni dopo l'ultima partecipazione alla seconda serie, la Carrarese giocherà in Serie B. Vicenza battuto 1-0 nel ritorno dei playoff.

La Carrarese è l'ultima promossa in Serie B. Si concludono i lunghi playoff di Serie C, con la squadra toscana che ha superato in finale il Vicenza assicurandosi una storica promozione nella seconda serie 2023/2024. Dopo lo 0-0 della finale d'andata, la squadra di Antonio Calabro ha conquistato il successo nel ritorno con il goal di Finotto.

Terza nel girone B di Serie C alle spalle del Cesena, promosso, e di una Torres eliminata nei playoff, la Carrarese giocherà la moderna Serie B per la prima volta nella storia.

Gli unici precedenti nella seconda serie sono quelli post Seconda Guerra Mondiale, negli anni '40 del secolo scorso: da allora la Carrarese non ha più giocato in tale categoria.