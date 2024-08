Carrarese-Catania dove vederla: Mediaset, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Carrarese e Catania a confronto nel turno preliminare di Coppa Italia: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Torna la Coppa Italia e lo fa con quattro incontri validi per il turno preliminare: uno di questi è quello che mette di fronte Carrarese e Catania.

I toscani sono reduci dal ritorno in Serie B a distanza di 76 anni dopo aver vinto i playoff; i siciliani hanno invece fallito la promozione, ma si sono comunque assicurati la Coppa Italia di Serie C.

La vincente di questo incontro sfiderà il Cagliari nel turno successivo.

Di seguito tutto ciò che serve per rimanere aggiornati su Carrarese-Catania: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.