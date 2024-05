Carrarese-Benevento dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Carrarese e Benevento si giocano gara-1 della semifinale playoff di Serie C: marmiferi a caccia della prima finale, sanniti all’assalto.

L’ultimo scoglio prima della finale. I playoff di Serie C NOW sono giunti al penultimo atto, con Carrarese e Benevento che si contenderanno in 180 minuti l’accesso alla finale.

Marmiferi e sanniti giocheranno gara-1 allo stadio dei Marmi: i toscani di Calabro arrivano all’appuntamento dopo aver avuto la meglio della Juventus Next Gen, mentre il Benevento è riuscito a eliminare Triestina e Torres.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.