Carlos Augusto InterGetty Images
Stefano Silvestri

Carlos Augusto salta Cremonese-Inter per infortunio: quando torna e chi gioca sulle fasce allo Zini

L'esterno brasiliano ha rimediato un guaio muscolare e a Cremona non ci sarà: la probabile formazione di Chivu per la gara contro la formazione di Nicola.

A caccia dell'ennesima vittoria dopo le due di fila contro Pisa e Borussia Dortmund, l'Inter sa già che dovrà fare i conti con un'assenza dell'ultim'ora in casa della Cremonese: quella di Carlos Augusto.

L'esterno brasiliano non è stato convocato per il derby lombardo dello Zini. E dunque non sarà a disposizione di Chivu per la partita contro i grigiorossi di Nicola.

Perché Carlos Augusto salta Cremonese-Inter? Quando potrà tornare in campo e come si schiererà l'Inter in sua assenza, con particolare riferimento alle fasce di centrocampo?

  • COS'HA CARLOS AUGUSTO

    Il motivo dell'assenza di Carlos Augusto contro la Cremonese è legato a un infortunio: l'ex esterno sinistro di Corinthians e Monza ha rimediato un guaio muscolare, nello specifico un affaticamento, che lo costringerà a rimanere a Milano senza seguire la truppa nerazzurra allo Zini.

  • QUANDO TORNA CARLOS AUGUSTO

    La speranza dell'Inter è che si tratti di un problema muscolare risolvibile in pochi giorni. Soltanto gli esami del caso, necessari dopo qualsiasi stop fisico, riveleranno però con maggiore precisione l'entità del problema riportato da Carlos Augusto.

    Il brasiliano, intanto, è da considerarsi in serio dubbio anche per la gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino, in programma a San Siro giovedì 4 febbraio.

    Da capire poi le possibilità di un eventuale recupero di Carlos Augusto per la prossima partita di campionato dell'Inter, che si giocherà in casa del Sassuolo domenica 8 febbraio.

  • CHI GIOCA SULLE FASCE

    Carlos Augusto sperava di rappresentare un'opzione per Chivu nel caso il tecnico romeno avesse voluto far rifiatare Dimarco. Un po' come aveva fatto inizialmente contro il Pisa, salvo essere costretto a inserire già nel primo tempo il titolare. Il quale ha poi giocato anche a Dortmund, segnando un gran goal su punizione.

    Dimarco di conseguenza giocherà regolarmente dal primo minuto, con Luis Henrique favorito per prendersi una maglia da titolare sulla corsia opposta. Anche se scalpita Diouf, pure lui a segno in casa del Borussia Dortmund.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER

    Ecco dunque come dovrebbe schierarsi l'Inter in casa della Cremonese:

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu

