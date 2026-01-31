Carlos Augusto salta Cremonese-Inter per infortunio: quando torna e chi gioca sulle fasce allo Zini

A caccia dell'ennesima vittoria dopo le due di fila contro Pisa e Borussia Dortmund, l'Inter sa già che dovrà fare i conti con un'assenza dell'ultim'ora in casa della Cremonese: quella di Carlos Augusto.
L'esterno brasiliano non è stato convocato per il derby lombardo dello Zini. E dunque non sarà a disposizione di Chivu per la partita contro i grigiorossi di Nicola.
Perché Carlos Augusto salta Cremonese-Inter? Quando potrà tornare in campo e come si schiererà l'Inter in sua assenza, con particolare riferimento alle fasce di centrocampo?