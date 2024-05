Il Girona abbatte il Granada, polemiche in Spagna: ma la tripletta di Dovbyk porterà al titolo di capocannoniere

Girona batte il già retrocesso Granada con un 7-0, Michel si difende: "Per Dovbyk capocannoniere". Lo sarà, visto il k.o di Sorloth.

Polemiche in Spagna per la roboante vittoria del Girona contro il già retrocesso Granada. Nella serata di sabato 24 maggio, infatti, la sorpresa della Liga terza in classifica e per la prima volta qualificata straordinariamente in Champions League, ha avuto la meglio sugli avversari per 7-0.

Il Girona di Michel è stato accusato di aver infierito su una squadra già retrocessa, nell'annosa questione sul fermarsi per evitare altre delusioni o continuare per rispettare gli avversari. Da canto suo il team catalano lo ha fatto per dare la possibilità a Dovbyk di essere capocannoniere.

L'attaccante ucraino è riuscito a siglare ben tre reti contro il Granada e superare Sorloth del Villarreal, arrivando a quota 24 goal in classifica marcatori. Una vetta che a meno di sorprese porterà Dovbyk a conquistare il titolo.