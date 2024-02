Capo Verde-Sudafrica dove vederla: Sky, DAZN o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Capo Verde e Sudafrica di fronte nei quarti di Coppa d'Africa. Tutte le info, dalle formazioni a dove guardare la partita in TV e streaming.

Quarti di finale di Coppa d'Africa, si fa sul serio. Dopo l'eliminazione delle favorite Marocco e Senegal può succedere di tutto, ne sono consapevoli Capo Verde e Sudafrica, di fronte in uno dei quattro match pre-semifinali. Dalla stassa parte del tabellone Nigeria, attualmente la nuova favorita, e Angola.

Capo Verde è riuscita ad avere la meglio sulla Mauritania per 1-0, mentre il Sudafrica ha superato 2-0 il Marocco, non riuscita a confermarsi dopo il grande Mondiale di fine 2022 con lo storico quarto posto in Qatar. Il Sudafrica ha conquistato la sua unica Coppa d'Africa nel 1996, mentre Capo Verde non ha mai vinto la Coppa d'Africa ma è in continua ascesa negli ultimi anni.

In questa pagina le informazioni utili per seguire Capo Verde-Sudafrica, le formazioni e dove guardare la partita in TV e streaming.