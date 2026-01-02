Da capitano del Napoli al ritiro dal calcio a 23 anni, Davide Costanzo saluta: "Chi ha gli agganci va avanti, chi ha solo i valori resta fermo"

Nato e cresciuto a Napoli, Davide Costanzo ha toccato con mano il sogno di una vita, indossando la fascia di capitano in un’amichevole contro il Benevento nell’estate 2021.
Luciano Spalletti decise di premiare il classe 2002, che però non riuscì mai a esordire ufficialmente in prima squadra. Nei tre anni successivi viaggiò senza sosta, cambiando ben sei squadre tra Serie D ed Eccellenza.
L’ex Napoli ha annunciato l’addio al calcio a soli 23 anni, con un post su Instagram in cui ha salutato non solo il 2025, ma anche lo sport per cui aveva sognato di diventare grande, senza riuscire mai a raggiungere il top.