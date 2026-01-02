Da capitano del Napoli al ritiro dal calcio a 23 anni, Davide Costanzo saluta: "Chi ha gli agganci va avanti, chi ha solo i valori resta fermo"

"Negli ultimi anni ho vissuto esperienze che mi hanno aperto gli occhi.

Ho capito, purtroppo, che il calcio è un mondo dove il merito conta meno dei favori.

Dove chi ha gli agganci va avanti,

e chi ha solo valore resta fermo.

Attorno a me, nel momento buono, eravate in tanti: sorrisi, complimenti, pacche sulle spalle e presenze improvvise.

Ma quando il buio è arrivato, quasi tutti sono spariti.

La cosa peggiore è chi ha fatto finta di gioire per il mio “successo”.

So bene che volevate questo momento.

Lo stavate aspettando.

Io, invece, no. Ho già disegnato un’altra strada.

Voi? Siete rimasti fermi, e io vi ho lasciati lì.

Su una strada che, fortunatamente, non mi appartiene."