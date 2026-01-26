Goal.com
Michael Baldoin

Capello critico nei confronti del Milan: "Troppo passivo e senza personalità: fa bene Allegri a puntare al quarto posto"

L’ex tecnico ha espresso un giudizio negativo sulla prestazione dei rossoneri contro la Roma: "Delle quattro grandi squadre scese in campo nella domenica di Serie A, quella di Allegri è quella che ha fatto più fatica".

La 22ª giornata di Serie A ha offerto grande spettacolo, con due big match disputati uno dopo l’altro.

Prima è stata la volta della Juventus di Luciano Spalletti contro il Napoli di Antonio Conte, seguita dalla sfida tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri all’Olimpico.

Su questo palcoscenico, che ha visto confrontarsi alcuni dei più grandi allenatori italiani del XXI secolo, ha commentato anche Fabio Capello, che ai microfoni di Rai Radio 1 si è mostrato particolarmente critico nei confronti dei rossoneri: "Tra le quattro è quella che ho visto peggio".

  • "TRA LE QUATTRO DELLA DOMENICA, IL MILAN LA PEGGIORE"

    "Ieri abbiamo visto 4 squadre e il Milan è quella che ha fatto più fatica. Ha giocato peggio, primo tempo rinunciatario, senza una visione di gioco e poi si è trovata in vantaggio con l'unica occasione creata sugli sviluppi di calcio d'angolo. Sembra una squadra che va per tentativi. La cosa che più mi meraviglia è che i due attaccanti giocano solo in fase di possesso, senza palla non giocano. Sono passivi nella maniera più assoluta."

  • "GIUSTO CHE ALLEGRI GUARDI AL QUARTO POSTO COME OBIETTIVO MINIMO"

    "Occasione persa? Sì, è stato un Milan senza personalità, troppo passivo. Senza carattere, mi sembra difficile raggiungere l'Inter, che invece viaggia con una personalità unica. Fa bene Allegri a guardare al quarto posto come obiettivo minimo. Il Milan mi aveva dato l'illusione di aver raggiunto un livello di gioco che ieri però ha perso completamente".

  • "LA ROMA MI È PIACIUTA, HO VISTO UNA JUVE DETERMINATA, MENTRE IL NAPOLI È LIMITATO"

    "Mi è piaciuta invece la Roma: ha creato tantissimo, poteva chiudere il primo tempo in vantaggio di due o tre goal. Su Juventus-Napoli, la squadra di Spalletti mi è sembrata equilibrata e molto determinata, mentre al Napoli è mancato qualche giocatore, ha una rosa limitata in questo frangente. Per Conte è il momento più difficile: la squadra ha un gioco e una mentalità, dà tutto, ma senza sostituti è complicato". 

