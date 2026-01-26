Capello critico nei confronti del Milan: "Troppo passivo e senza personalità: fa bene Allegri a puntare al quarto posto"

"Mi è piaciuta invece la Roma: ha creato tantissimo, poteva chiudere il primo tempo in vantaggio di due o tre goal. Su Juventus-Napoli, la squadra di Spalletti mi è sembrata equilibrata e molto determinata, mentre al Napoli è mancato qualche giocatore, ha una rosa limitata in questo frangente. Per Conte è il momento più difficile: la squadra ha un gioco e una mentalità, dà tutto, ma senza sostituti è complicato".