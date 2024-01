L'ex rossonero lascia il ruolo di Chief of Football: non ha accettato il prolungamento del mandato di Ceferin fino al 2031.

Zvonimir Boban non è più il Chief of Football dell'UEFA. L'ex trequartista e dirigente del Milan ha rassegnato le proprie dimissioni nelle scorse ore.

La decisione è stata presa "di comune accordo", secondo quanto annunciato dall'entità. Ma in realtà parte proprio dal croato, che ha scelto di lasciare in disaccordo con il cambio di statuto in corso in queste settimane.

L'addio di Boban è ufficiale, come ha comunicato l'UEFA stessa attraverso il proprio sito.