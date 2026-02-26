Getty Images Entertainment
Cantanti terza serata Sanremo 2026: scaletta di oggi e orari, 15 su 30 in gara
I 15 CANTANTI IN GARA QUESTA SERA
- Arisa – Magica favola
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Leo Gassmann – Naturale
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Raf – Ora e per sempre
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Sal Da Vinci - Per sempre sì
- Samurai Jack - Ossessione
- Serena Brancale - Qui con me
- Tredici Pietro - Uomo che cade
I 15 CANTANTI IN GARA IERI SERA
- Bambole di pezza
- Chiello
- Dargen D'Amico
- Ditonellapiaga
- Elettra Lamborghini
- Enrico Nigiotti
- Ermal Meta
- Fedez e Masini
- Fulminacci
- J-Ax
- Lda e Aka7even
- Levante
- Nayt
- Patty Pravo
- Tommaso Paradiso
GLI ORARI DELLA TERZA SERATA
In aggiornamento...
CO-CONDUTTORI E OSPITI TERZA SERATA
Gli ospiti della terza serata di Sanremo sono Eros Ramazzotti con Alicia Keys, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi.
Nella scaletta della terza serata di Sanremo 2026 figurano nuovamente i collegamenti in diretta con la Costa Toscana e Max Pezzali e con il Suzuki Stage, il palco allestito in piazza Colombo
CLASSIFICA SANREMO E VOTI
Dopo la seconda serata di Sanremo 2026, in cui sono saliti sul palco del Teatro Ariston 15 dei 30 cantanti in gara, televoto (peso del 50% sul voto finale) e giuria delle radio (50%) ha espresso le prime preferenze, in attesa della seconda metà di artisti in gara.
In chiusura di serata è stata resa note la Top 5, in ordine casuale, della classifica provvisoria.
- Tommaso Paradiso con "I romantici"
- LDA & AKA 7even con "Poesie clandestine"
- Nayt con "Prima che"
- Fedez & Masini con "Male necessario"
- Ermal Meta con "Stella stellina"
