Cantanti terza serata Sanremo 2026: scaletta di oggi e orari, 15 su 30 in gara

Dopo la seconda serata di Sanremo 2026, in cui sono saliti sul palco del Teatro Ariston 15 dei 30 cantanti in gara, televoto (peso del 50% sul voto finale) e giuria delle radio (50%) ha espresso le prime preferenze, in attesa della seconda metà di artisti in gara.

In chiusura di serata è stata resa note la Top 5, in ordine casuale, della classifica provvisoria.

- Tommaso Paradiso con "I romantici"

- LDA & AKA 7even con "Poesie clandestine"

- Nayt con "Prima che"

- Fedez & Masini con "Male necessario"

- Ermal Meta con "Stella stellina"