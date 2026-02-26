Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
76th Sanremo Music Festival 2026 - Day 1Getty Images Entertainment
Alessandro De Felice

Cantanti terza serata Sanremo 2026: scaletta di oggi e orari, 15 su 30 in gara

Terza serata di Sanremo, questa sera in gara l'altra metà dei concorrenti, con la prima metà di scena ieri nella seconda giornata del Festival.

Pubblicità

  • I 15 CANTANTI IN GARA QUESTA SERA

    1. Arisa – Magica favola 
    2. Eddie Brock – Avvoltoi 
    3. Francesco Renga – Il meglio di me 
    4. Leo Gassmann – Naturale 
    5. Luchè – Labirinto 
    6. Malika Ayane – Animali notturni 
    7. Mara Sattei – Le cose che non sai di me 
    8. Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta 
    9. Michele Bravi – Prima o poi 
    10. Raf – Ora e per sempre 
    11. Sayf – Tu mi piaci tanto 
    12. Sal Da Vinci - Per sempre sì
    13. Samurai Jack - Ossessione
    14. Serena Brancale - Qui con me
    15. Tredici Pietro - Uomo che cade
    • Pubblicità

  • I 15 CANTANTI IN GARA IERI SERA

    1. Bambole di pezza
    2. Chiello
    3. Dargen D'Amico
    4. Ditonellapiaga
    5. Elettra Lamborghini
    6. Enrico Nigiotti
    7. Ermal Meta
    8. Fedez e Masini
    9. Fulminacci
    10. J-Ax
    11. Lda e Aka7even
    12. Levante
    13. Nayt
    14. Patty Pravo
    15. Tommaso Paradiso
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI ORARI DELLA TERZA SERATA

    In aggiornamento...

  • CO-CONDUTTORI E OSPITI TERZA SERATA

    Gli ospiti della terza serata di Sanremo sono Eros Ramazzotti con Alicia Keys, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi.

    Nella scaletta della terza serata di Sanremo 2026 figurano nuovamente i collegamenti in diretta con la Costa Toscana e Max Pezzali e con il Suzuki Stage, il palco allestito in piazza Colombo

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CLASSIFICA SANREMO E VOTI

    Dopo la seconda serata di Sanremo 2026, in cui sono saliti sul palco del Teatro Ariston 15 dei 30 cantanti in gara, televoto (peso del 50% sul voto finale) e giuria delle radio (50%) ha espresso le prime preferenze, in attesa della seconda metà di artisti in gara.

    In chiusura di serata è stata resa note la Top 5, in ordine casuale, della classifica provvisoria. 

    - Tommaso Paradiso con "I romantici"

    - LDA & AKA 7even con "Poesie clandestine"

    - Nayt con "Prima che"

    - Fedez & Masini con "Male necessario"

    - Ermal Meta con "Stella stellina"

0