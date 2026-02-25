Goal.com
Cantanti seconda serata Sanremo 2026: scaletta di oggi e orari, 15 su 30 in gara

Seconda serata di Sanremo, questa sera in gara la metà dei concorrenti, con l'altra metà di scena nella terza giornata del Festival.

  • I 15 CANTANTI IN GARA QUESTA SERA

    Gli artisti di oggi verranno annunciati in mattinata (ore 12:00), ovvero 15 tra:

    Arisa – Magica favola 

    Bambole di pezza – Resta con me 

    Chiello – Ti penso sempre 

    Dargen D'Amico – Ai Ai 

    Ditonellapiaga – Che fastidio! 

    Eddie Brock – Avvoltoi 

    Elettra Lamborghini – Voilà 

    Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare 

    Ermal Meta – Stella stellina 

    Fedez e Marco Masini – Male necessario 

    Francesco Renga – Il meglio di me 

    Fulminacci – Stupida sfortuna 

    J-Ax – Italia starter pack 

    Leo Gassmann – Naturale 

    Levante – Sei tu 

    Luchè – Labirinto 

    Lda e Aka 7even – Poesie clandestine 

    Malika Ayane – Animali notturni 

    Mara Sattei – Le cose che non sai di me 

    Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta 

    Michele Bravi – Prima o poi 

    Nayt – Prima che 

    Patty Pravo – Opera 

    Raf – Ora e per sempre 

    Sal Da Vinci – Per sempre sì 

    Samurai Jay – Ossessione 

    Sayf – Tu mi piaci tanto 

    Serena Brancale – Qui con me 

    Tommaso Paradiso – I romantici 

    Tredici Pietro – Uomo che cade

  • GLI ORARI DELLA SECONDA SERATA

    Rispetto alla prima serata la diretta finirà intorno all'una di notte, decisamente prima rispetto all'esordio del 24 febbraio.

    Solamente nel primo pomeriggio verranno comunicati i precisi orari di esibizione dei 15 cantanti, nonchè le nuove proposte che si esibiranno per primi durante la seconda serata di Sanremo odierna.

  • CLASSIFICA GENERALE E VOTI

    Come da regolamento, sono stati annunciati in 5 artisti nella top 5, senza però svelare la loro precisa posizione: Arisa con Magica favola, Fulminacci con Stupida sfortuna, Serena Brancale con Qui con me, Ditonellapiaga con Che fastidio! e Fedez-Marco Masini con Male necessario.

    Questa sera la classifica verrà aggiornata con i voti della giuria radio, per il 50%, e di quelli del pubblico a casa per il restante 50%.

