Cantanti seconda serata Sanremo 2026: scaletta di oggi e orari, 15 su 30 in gara

Gli artisti di oggi verranno annunciati in mattinata (ore 12:00), ovvero 15 tra:
Arisa – Magica favola
Bambole di pezza – Resta con me
Chiello – Ti penso sempre
Dargen D'Amico – Ai Ai
Ditonellapiaga – Che fastidio!
Eddie Brock – Avvoltoi
Elettra Lamborghini – Voilà
Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
Ermal Meta – Stella stellina
Fedez e Marco Masini – Male necessario
Francesco Renga – Il meglio di me
Fulminacci – Stupida sfortuna
J-Ax – Italia starter pack
Leo Gassmann – Naturale
Levante – Sei tu
Luchè – Labirinto
Lda e Aka 7even – Poesie clandestine
Malika Ayane – Animali notturni
Mara Sattei – Le cose che non sai di me
Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
Michele Bravi – Prima o poi
Nayt – Prima che
Patty Pravo – Opera
Raf – Ora e per sempre
Sal Da Vinci – Per sempre sì
Samurai Jay – Ossessione
Sayf – Tu mi piaci tanto
Serena Brancale – Qui con me
Tommaso Paradiso – I romantici
Tredici Pietro – Uomo che cade
Gli artisti di domani verranno annunciati in mattinata, ovvero 15 tra:
Rispetto alla prima serata la diretta finirà intorno all'una di notte, decisamente prima rispetto all'esordio del 24 febbraio.
Solamente nel primo pomeriggio verranno comunicati i precisi orari di esibizione dei 15 cantanti, nonchè le nuove proposte che si esibiranno per primi durante la seconda serata di Sanremo odierna.
Come da regolamento, sono stati annunciati in 5 artisti nella top 5, senza però svelare la loro precisa posizione: Arisa con Magica favola, Fulminacci con Stupida sfortuna, Serena Brancale con Qui con me, Ditonellapiaga con Che fastidio! e Fedez-Marco Masini con Male necessario.
Questa sera la classifica verrà aggiornata con i voti della giuria radio, per il 50%, e di quelli del pubblico a casa per il restante 50%.