Getty Images
Cantanti quarta serata Sanremo 2026: scaletta di oggi e orari, i 30 Big in gara nella serata cover e duetti
Pubblicità
TUTTI E 30 I BIG IN GARA
Un evento nell’evento quello che andrà in scena nella quarta serata del 76esimo Festival di Sanremo, dedicata a duetti e cover. Tutti e 30 i Big in gara si esibiranno in duetti con artisti ospiti in cover tratte dal repertorio italiano o internazionale.
I DUETTI
Di seguito l’elenco degli artisti che affiancherà i 30 Big in gara, le cover scelte e l’autore originale del brano.
- Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono (Fiorella Mannoia, 1987)
- Bambole di pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto (Cristina D’Avena, 1985)
- Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco, 1962)
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi (Pupo, 1980)
- Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp (dal musical Babes in arms, 1937)
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via (Fabrizio Moro, 2017)
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé (Las Ketchup, 2002)
- Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax (Samuele Bersani, 2013)
- Ermal Meta con Dardust – Golden hour (Jvke, 2022)
- Fedez e Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura (Gianna Nannini, 1995)
- Francesca Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola (David Bowie, 1970)
- Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole (Mina e Alberto Lupo, 1972)
- J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita (Cochi e Renato, 1974)
- Lda e Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento (Tullio De Piscopo, 1988)
- Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto (Riccardo Cocciante, 1975)
- Levante con Gaia – I maschi (Gianna Nannini, 1987)
- Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà (Gianluca Grignani, 1995)
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore (Mina, 1966)
- Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio (Carmen Consoli, 2000)
- Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas – Il mondo (Jimmy Fontana, 1965)
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno (Ornella Vanoni, 1971)
- Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto (Fabrizio De André, 1966)
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone (Ornella Vanoni e Gino Paoli, 1985)
- Raf con The Kolors – The riddle (Nik Kershaw, 1984)
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni (Michele Zarrillo, 1994)
- Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci – Baila morena (Zucchero, 2001)
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack (Ray Charles, 1961)
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho (Consuelo Velázquez, 1940)
- Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna (Lucio Dalla, 1979)
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita (Gianni Morandi e Lucio Dalla, 1988)
- PubblicitàPubblicità
GLI ORARI DELLA QUARTA SERATA
In aggiornamento…
COME SI VOTA
Le esibizioni dei duetti dei 30 Big in gara vengono valutate attraverso il Televoto (peso pari al 34%), la Giuria della Sala Stampa Tv e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%): l’artista che riceverà più preferenze sarà proclamato vincitore della serata delle Cover.
- PubblicitàPubblicità
GLI OSPITI DELLA QUARTA SERATA
L’ospite della quarta serata che salirà sul palco dell’Ariston sarà Bianca Balti. In collegamento si esibiranno Francesco Gabbani da piazza Colombo e Max Pezzali dalla nave da crociera al largo di Sanremo.
Pubblicità