Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Fabio CannavaroGetty Images
Nino Caracciolo

Cannavaro su Bastoni: “Deve andare in Nazionale, queste cose sono sempre successe”

L’ex capitano della Nazionale azzurra Fabio Cannavaro esprime la sua opinione sul caso Bastoni: “Perché non dovrebbe andare in Nazionale? So cose sempre successe in campo, ma ora c’è il VAR per verificarle”.

Pubblicità

Lo strascico polemico del Derby d’Italia Inter-Juventus non ha ancora intenzione di placarsi, anzi il “caso Bastoni” è sempre più al centro dei dibattiti.

La simulazione del difensore dell’Inter che ha portato al secondo cartellino giallo per Kalulu continua a far discutere: un gesto considerato altamente antisportivo che secondo molti dovrebbe portare all’esclusione di Bastoni dalla Nazionale azzurra.

Sul tema si è espresso l’ex capitano dell’Italia Fabio Cannavaro a margine di un evento Betsson Sport a Milano.

  • “PERCHÉ BASTONI NON DEVE ANDARE IN NAZIONALE?”

    “Bastoni escluso dalla Nazionale? Perché mai non dovrebbe andare? Sono cose che succedono e ci sono sempre state in campo, ci sono gli strumenti per verificarle”, ha affermato Fabio Cannavaro

    • Pubblicità

  • “IL VAR VA UTILIZZATO”

    Cannavaro ha poi aggiunto: "Fin quando c'è il VAR bisogna utilizzarlo, al di là di chi ha sbagliato, se c'è uno strumento che per anni è stato evocato bisogna utilizzarlo sempre”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “CAMBIO DI PROTOCOLLO IMMEDIATO”

    L’ex capitano della Nazionale chiede però un cambio di regole immediato per evitare che si ripresentino certe situazioni. Non bisogna cambiare il protocollo l'anno prossimo ma va fatto adesso, perché è un peccato che si rovinino delle partite per degli errori che possono condizionare l'andamento del campionato", ha concluso Cannavaro.

  • MAROTTA: “BASTONI PATRIMONIO PER LA NAZIONAKE”

    Bastoni escluso dalla Nazionale per la simulazione e successiva esultanza nel Derby d’Italia? Uno scenario che non trova assolutamente d’accordo Beppe Marotta

    “Bastoni è stato esposto a una gogna mediatica che va al di là di quello che è successo. È un ragazzo che rappresenta un patrimonio per la nostra Nazionale, ingiusto metterne in dubbio la partecipazione. Sicuramente ha commesso un errore ma chi non ne ha fatti? Ci sono stati giocatori diventati famosi per le simulazioni”, le parole del presidente dell’Inter Marotta all’ingresso in Lega.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
Inter crest
Inter
INT
0