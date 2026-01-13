Pubblicità
Andrea Ajello

Cancellieri verso la Premier League, vicino l'addio alla Lazio: già pronto il sostituto per Sarri, è il 19enne Rayan

Prosegue la rivoluzione sul mercato in casa Lazio, Cancellieri pronto a lasciare il club per trasferirsi al Brentford: dal Vasco da Gama può arrivare Rayan al suo posto.

Il mercato scoppiettante della Lazio prosegue sia in entrata che in uscita, dopo le cessioni di Guendouzi e Castellanos e l'arrivo di Taylor e Ratkov, ci sono altre due operaziono su cui il club si sta concentrando.

La prima riguarda l'addio di Matteo Cancellieri, destinazione Premier League dopo lo aspetta il Brentford che sta spingendo per acquistarlo in tempi brevi. E collegata alla probabile partenza dell'italiano è la trattativa per Rayan, giovane talento del Vasco da Gama. 

Ecco a che punto sono le due operazioni, tutti i dettagli sui prossimi movimenti della Lazio che cambieranno ancora di più la rosa di Sarri. 

  • CANCELLIERI COME CASTELLANOS

    Qualche giorno dopo Castellanos, anche Cancellieri è in procinto di salire sull'aereo destinazione Inghilterra. Quest'ultimo però non andrà al West Ham ma, se tutto sarà confermato, al Brentford.

    Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il classe 2002 è in procinto di trasferirsi nel club inglese che vuole chiudere l'operazione già nei prossimi giorni. 

  • QUANTO PUÒ INCASSARE LA LAZIO CEDENDO CANCELLIERI

    Dopo la prima proposta del Brentford, che non aveva accontentato la Lazio, il club inglese ha alzato l'offerta arrivando a 15 milioni di euro. Ancora non abbastanza per i biancocelesti che sperano di arrivare ad un incasso di 20 milioni.

    L'accordo definitivo potrebbe essere raggiunto inserendo qualche bonus; in ogni caso la Lazio effettuerà un'importante plusvalenza visto che era stato acquistato dal Verona per appena 4 milioni. 

  • LA LAZIO PUNTA SU RAYAN

    La dirigenza biancoceleste non vuole farsi trovare impreparata ed è già a lavoro per sostituire Cancellieri. Per rimpiazzarlo il club, scrive la Gazzetta, ha deciso di puntare tutto su Rayan, il giovane (19 anni) talento del Vasco da Gama che può giocare in qualsiasi posizione del tridente offensivo.

    Ancora non c'è l'intesa con il club brasiliano ma le parti si sono avvicinate negli ultimi dialoghi effettuati e c'è fiducia di arrivare alla fumata bianca. 

  • LA DISTANZA ECONOMICA PER RAYAN

    Il Vasco da Gama era partito da una valutazione di 50 milioni, scesa subito a 40. Una richiesta molto distante dalla prima offerta della Lazio che era di 20 milioni. Nelle ultime ore però c’è stato un nuovo contatto tra i club e le distanze si sono assottigliate e non di poco.  I brasiliani hanno abbassato a 35 milioni il prezzo richiesto, mentre la Lazio, con l’inserimento dei bonus, è salita quasi a 25.  C'è quindi ancora una differenza di circa 10 milioni, non poco ma anche la volontà di trovare un'intesa. 

