Cancellieri verso la Premier League, vicino l'addio alla Lazio: già pronto il sostituto per Sarri, è il 19enne Rayan

Il mercato scoppiettante della Lazio prosegue sia in entrata che in uscita, dopo le cessioni di Guendouzi e Castellanos e l'arrivo di Taylor e Ratkov, ci sono altre due operaziono su cui il club si sta concentrando.

La prima riguarda l'addio di Matteo Cancellieri, destinazione Premier League dopo lo aspetta il Brentford che sta spingendo per acquistarlo in tempi brevi. E collegata alla probabile partenza dell'italiano è la trattativa per Rayan, giovane talento del Vasco da Gama.

Ecco a che punto sono le due operazioni, tutti i dettagli sui prossimi movimenti della Lazio che cambieranno ancora di più la rosa di Sarri.