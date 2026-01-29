Campioni d'Italia subito fuori in Champions League, non succedeva da dodici anni: il Napoli come la Juventus di Conte

Nonostante il clamoroso flop della sua squadra in Europa, Conte non ci sta a parlare di fallimento o disastro per il Napoli.

"Disastro? Disastri secondo me sono altri... Stiamo parlando di sport. Facciamo del nostro meglio, in questo 'disastro calcistico' noi abbiamo vinto uno Scudetto e una Supercoppa, bisogna andarci piano con le parole e fare delle valutazioni per vedere il cammino e le difficoltà: abbiamo giocato senza tredici giocatori tenendo testa al Chelsea" ha sottolineato il tecnico a Prime.

Poi il nuovo attacco sui calendari: "Energia? Ne ho, dobbiamo giocare dopo due giorni e mezzo, faccio fatica a capire chi fa i calendari che continuano a metterci partite in sette giorni. Sono i fenomeni che mi piacerebbe capire chi sono, visto che c'è una settimana di recupero e di sosta: a noi, dopo domenica e oggi, ci ritocca giocare alle 18 sabato. Poi parlano di infortuni, di tante cose, ma se ne fottono altamente".