Campioni d'Italia subito fuori in Champions League, non succedeva da dodici anni: il Napoli come la Juventus di Conte

Il Napoli ci ha provato e ha anche sfiorato l'impresa, ma non è bastato.
Agli azzurri d'altronde serviva solo una vittoria contro il Chelsea, che invece ha espugnato il 'Maradona' grazie alla doppietta di Joao Pedro.
Il Napoli è stato così eliminato dalla Champions League e ha chiuso la fase campionato addirittura al trentesimo posto su trentasei partecipanti.
Per ritrovare una squadra campione d'Italia che esce così presto dalla massima competizione europea bisogna tornare indietro di ben dodici anni.