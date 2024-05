Campionato Primavera 2024 tabellone, date e partite della fase finale: dove vederla in diretta tv e streaming

Il Lecce ha conquistato il torneo Primavera nel 2023, ora spazio alla nuova fase finale per la squadra giallorossa.

Un anno dopo il successo del Lecce, si gioca la fase finale del Campionato Primavera. Le prime due in classifica accedono alle semifinali per provare a vincere il torneo 2023/2024, mentre le squadre classificate tra il terzo e il sesto posto accedono ai preliminari per poter avanzare nella competizione.

La fase finale del Trofeo Giacinto Facchetti, Campionato Primavera, si gioca a Bagno di Ripoli, Stadio Curva Fiesole del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park in provincia di FIrenze.

Nell'ultima settimana di maggio si giocheranno tutte le partite del primo turno, delle semifinali e della finalissima che eleggerà la nuova squadra Campione d'Italia per la categoria Primavera.