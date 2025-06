Cambiaso tra campo e mercato: è tornato al centro della Juventus, il Manchester City adesso è solo un avversario

Mondiale per Club

Ottima prestazione di Cambiaso contro il Wydad: l'addio sembrava ad un passo, sono cambiati gli scenari.

Titolare nell'esordio contro l'Al Ain e nella seconda gara del girone con il Wydad Casablanca, Andrea Cambiaso è sceso in campo in entrambe le partite, come hanno fatto gli altri 10 giocatori visto che Igor Tudor ha confermato la stessa squadra.

L'esterno della Juventus però non era neanche nei tanti ballottaggi che il tecnico ha avuto; una dimostrazione di come l'ex Bologna sia tornato di nuovo al centro del progetto bianconero.

Cambiaso è stato protagonista di tante voci di mercato, che non erano solo rumors, le quali hanno condizionato almeno in parte la sua seconda parte di stagione. Ora la situazione è decisamente cambiata, come il suo futuro.

Tudor ha ricevuto risposte positive negli Stati Uniti da lui e il mercato non fa più "paura" perché la posizione della Juventus è chiara. Di seguito anche le parole di Cambiaso che ha confermato che c'era la possibilità di andare via.