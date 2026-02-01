Goal.com
Andrea Cambiaso Parma JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Che disastro di Cambiaso in Parma-Juventus: clamoroso autogoal di tacco che rischia di riaprire il match

L’esterno bianconero continua a vivere un periodo complicato nonostante il buon momento della squadra: l’ultimo errore, quasi grottesco, è un’autorete di tacco che rischia di complicare la trasferta del Tardini contro il Parma.

Sembra non voler finire il momento no di Andrea Cambiaso. Mentre la Juventus continua a volare sulle ali dell’entusiasmo, l’esterno vive un periodo complicato tutto suo.

Spesso tra i peggiori in campo, le sue leggerezze rischiano di complicare i piani dei bianconeri, e quella combinata contro il Parma sarebbe potuta rivelarsi imperdonabile.

La squadra di Luciano Spalletti, però, è riuscita a ricompattarsi subito, riallungando il vantaggio e chiudendo la trasferta del Tardini con un netto 4-1, risultato che conferma il quarto posto in classifica, in attesa del match della Roma.

  • LA GOFFA AUTORETE DI CAMBIASO IN PARMA-JUVENTUS

    L'episodio che avrebbe potuto stravolgere l’esito del match arriva al 51’: Circati arriva sul fondo a sinistra e crossa basso al centro verso il secondo palo.

    Cambiaso, nel tentativo di anticipare Britschgi posizionato alle sue spalle, prova un colpo di tacco / esterno per deviare la palla in calcio d’angolo.

    Il risultato? La palla termina all’incrocio dei pali, lasciando Di Gregorio visibilmente senza parole.

  • LA REAZIONE DI CAMBIASO

    Una volta messa la palla nella sua porta, Cambiaso è sembrato incredulo, travolto dalla disperazione.

    Mani nei capelli, testa bassa e un continuo borbottare: come se non riuscisse a credere al suo errore e a un momento no che sembra non passare mai.

    I compagni lo hanno però subito spronato, invitandolo a ritrovare concentrazione e rassicurandolo sul fatto che non si trattava di nulla di grave.

  • SPALLETTI SI ARRABBIA: RICHIAMATO CAMBIASO

    Dopo qualche istante, Spalletti ha cominciato a rimproverare il suo giocatore.

    Il motivo? Non tanto il gesto goffo che ha portato all’autorete, quanto l’atteggiamento.

    Il tecnico non voleva vedere Cambiaso abbassare lo sguardo e desiderava che rialzasse subito la testa per tornare a giocare con tranquillità, tanto che poi non lo ha mai sostituito.

