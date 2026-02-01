Che disastro di Cambiaso in Parma-Juventus: clamoroso autogoal di tacco che rischia di riaprire il match

Sembra non voler finire il momento no di Andrea Cambiaso. Mentre la Juventus continua a volare sulle ali dell’entusiasmo, l’esterno vive un periodo complicato tutto suo.
Spesso tra i peggiori in campo, le sue leggerezze rischiano di complicare i piani dei bianconeri, e quella combinata contro il Parma sarebbe potuta rivelarsi imperdonabile.
La squadra di Luciano Spalletti, però, è riuscita a ricompattarsi subito, riallungando il vantaggio e chiudendo la trasferta del Tardini con un netto 4-1, risultato che conferma il quarto posto in classifica, in attesa del match della Roma.