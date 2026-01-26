Cambiaso è la nota dolente di una Juventus che vola: altra sostituzione e fischi dell'Allianz Stadium

Una prova di forza degna di nota, contro una diretta concorrente per un posto nella prossima Champions League: voce grossa della Juventus, giustiziatrice di un Napoli piegato dalla maggiore qualità bianconera e dalle tante assenze che hanno falcidiato la rosa di Conte.
Una serata indimenticabile per il popolo juventino, anche se non tutto è filato via liscio: il riferimento è alla prestazione di Andrea Cambiaso, alle prese con un periodo complicato sul piano personale.
L'esterno è stato ancora una volta sostituito, dopo una prova contraddistinta da diversi errori e, soprattutto, dalla disapprovazione di un Allianz Stadium mostratosi insofferente nei confronti del giocatore.