Vittorio Rotondaro

Cambiaso è la nota dolente di una Juventus che vola: altra sostituzione e fischi dell'Allianz Stadium

Cambiaso bersagliato dai fischi dell'Allianz Stadium: altra prova deludente dell'esterno, volto triste di una Juventus col vento in poppa.

Una prova di forza degna di nota, contro una diretta concorrente per un posto nella prossima Champions League: voce grossa della Juventus, giustiziatrice di un Napoli piegato dalla maggiore qualità bianconera e dalle tante assenze che hanno falcidiato la rosa di Conte.

Una serata indimenticabile per il popolo juventino, anche se non tutto è filato via liscio: il riferimento è alla prestazione di Andrea Cambiaso, alle prese con un periodo complicato sul piano personale.

L'esterno è stato ancora una volta sostituito, dopo una prova contraddistinta da diversi errori e, soprattutto, dalla disapprovazione di un Allianz Stadium mostratosi insofferente nei confronti del giocatore.

  • LA PARTITA DI CAMBIASO

    Più di qualche passaggio sbagliato e un apporto non eccezionale sulla fascia sinistra: Cambiaso ha faticato e non poco a dare il proprio contributo, nonostante il 3-0 possa far pensare a qualcosa di differente.

    La partita dell'ex Genoa si è conclusa al 60', quando Spalletti ha deciso di richiamarlo in panchina per dare spazio a Filip Kostic, autore della terza rete con un bel tiro dalla distanza nel finale.

  • I FISCHI DELLO STADIO

    L'uscita dal campo di Cambiaso è stata accompagnata da una 'colonna sonora' di cui avrebbe fatto volentieri a meno: i fischi di coloro che non hanno apprezzato la sua prestazione.

    Sintomo dell'insoddisfazione per il rendimento di un giocatore che, di recente, non ha affatto reso come ci si attendeva.

  • L'ERRORE COL LECCE

    Negli occhi del tifo juventino c'è ancora quel passaggio orizzontale sanguinoso che qualche settimana fa ha permesso al Lecce di portarsi in vantaggio all'Allianz Stadium, sfruttato da Banda con la rete del momentaneo 0-1.

    Match conclusosi in parità e segnato anche dal rigore fallito da David che, al contrario di Cambiaso, ha saputo riprendersi alla grande da quell'errore che avrebbe potuto affossarlo definitivamente dal punto di vista psicologico.

  • FUTURO IN BILICO?

    Cambiaso ha ancora tre anni e mezzo di contratto e, almeno sotto questo aspetto, non c'è motivo di credere a un divorzio nelle prossime sessioni del calciomercato.

    Tutto potrebbe cambiare, però, se la percezione attorno a lui dovesse rimanere immutata: per sgombrare il campo da ogni dubbio, insomma, servirà un cambio di marcia nei termini di quelle prestazioni che stanno terribilmente mancando.

