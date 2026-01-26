Cambiaso è la nota dolente di una Juventus che vola: altra sostituzione e fischi dell'Allianz Stadium

Più di qualche passaggio sbagliato e un apporto non eccezionale sulla fascia sinistra: Cambiaso ha faticato e non poco a dare il proprio contributo, nonostante il 3-0 possa far pensare a qualcosa di differente.

La partita dell'ex Genoa si è conclusa al 60', quando Spalletti ha deciso di richiamarlo in panchina per dare spazio a Filip Kostic, autore della terza rete con un bel tiro dalla distanza nel finale.