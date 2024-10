Cambiaso e Dimarco sono i "top player" di questa Italia: così si spiegano le convocazioni di Spalletti

Italia trascinata dai due esterni, goal di Cambiaso, assist di Dimarco: sono i punti di forza degli azzurri.

L'Italia non avrà il super centravanti - anche se Retegui sta diventando una certezza - e non ci sono - per una volontà precisa - i classici esterni offensivi che saltano l'uomo e creano qualcosa dal nulla, ma Luciano Spalletti può contare su due giocatori che stanno facendo la differenza.

Da una parte Andrea Cambiaso, dall'altra Federico Dimarco, i due esterni a tutta fascia che rappresentano in questo momento il punto di forza della nazionale italiana.

Così si spiegano e si comprendono anche le convocazioni di Spalletti e la direzione chiara che ormai il ct ha preso sul sistema di gioco.

Questa Italia deve giocare con il 3-5-2 e la prestazione di Cambiaso e Dimarco contro il Belgio fa capire il perché.