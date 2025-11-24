Cambiaso presenta Bodo-Juventus: "Margine di errore, 0. La temperatura è di -6 e cambierà il respiro"

Dopo quattro partite senza vittorie, la Juventus non può più sbagliare. La trasferta norvegese, che vede i bianconeri impegnati a Bodo contro il Glimt, non sarà però affatto facile, viste la neve e le temperature rigide. Madama, però, è consapevole che un ulteriore passo falso allontanerebbe la possibilità di giocare i playoff, con i primi otto posti che valgono la qualificazione diretta agli ottavi praticamente ormai impossibili.
A quota tre dopo i primi quattro punti, la Juventus ha ottenuto solamente un pareggio in più rispetto ai padroni di casa del Bodo, decisi anch'essi a dare una svolta alla propria Champions per evitare di venire eliminati sin dal girone unico.
Per la Juventus è il momento di fare la Juventus, ciò di cui Andrea Cambiaso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match.