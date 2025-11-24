Pubblicità
Cambiaso Juve BodoGetty Images
Francesco Schirru

Cambiaso presenta Bodo-Juventus: "Margine di errore, 0. La temperatura è di -6 e cambierà il respiro"

Il giocatore della Juventus ha presentato la trasferta norvegese: "Il problema può essere il clima e il campo, dobbiamo compensare in qualche modo".

Dopo quattro partite senza vittorie, la Juventus non può più sbagliare. La trasferta norvegese, che vede i bianconeri impegnati a Bodo contro il Glimt, non sarà però affatto facile, viste la neve e le temperature rigide. Madama, però, è consapevole che un ulteriore passo falso allontanerebbe la possibilità di giocare i playoff, con i primi otto posti che valgono la qualificazione diretta agli ottavi praticamente ormai impossibili.

A quota tre dopo i primi quattro punti, la Juventus ha ottenuto solamente un pareggio in più rispetto ai padroni di casa del Bodo, decisi anch'essi a dare una svolta alla propria Champions per evitare di venire eliminati sin dal girone unico.

Per la Juventus è il momento di fare la Juventus, ciò di cui Andrea Cambiaso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match.

  • LE PAROLE DI CAMBIASO A SKY

    "Il nostro margine di errore è vicino allo 0" ha detto Cambiaso a Sky a proposito di Bodo-Juventus. "Dobbiamo fare punti e vincere questa partita di Champions"

    "A parte l’ultima gara di Champions dove non siamo stati a livello, e siamo i primi a essercene resi conto, nelle altre abbiamo fatto buone partite" 

    "Bisogna lavorare e alzare il livello tecnico, sarà difficilissimo. Ho parlato anche con Vicario, ha giocato con il Tottenham qui di recente".

  • A BODO CAMBIA TUTTO

    In conferenza stampa, Cambiaso parla continuamente di come le cose, a Bodo, saranno diverse rispetto al solito:

    "La differenza è a livello fisico, la temperatura è di -6 e cambierà il respiro, la forza nelle gambe, le scarpe. Non gioco su un sintetico da quando avevo 17 anni e questa sarà la maggiore differenza".

    "Il problema può essere il clima e il campo, dobbiamo compensare in qualche modo. Poi loro in Nazionale hanno vinto entrambe le volte, ma vediamo domani. Noi dobbiamo prepararci al meglio. Abbiamo parlato del clima? Eravamo a conoscenza del freddo e l’abbiamo presa sul ridere".

