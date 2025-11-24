Cambiaso presenta Bodo-Juventus: "Margine di errore, 0. La temperatura è di -6 e cambierà il respiro"

In conferenza stampa, Cambiaso parla continuamente di come le cose, a Bodo, saranno diverse rispetto al solito:

"La differenza è a livello fisico, la temperatura è di -6 e cambierà il respiro, la forza nelle gambe, le scarpe. Non gioco su un sintetico da quando avevo 17 anni e questa sarà la maggiore differenza".

"Il problema può essere il clima e il campo, dobbiamo compensare in qualche modo. Poi loro in Nazionale hanno vinto entrambe le volte, ma vediamo domani. Noi dobbiamo prepararci al meglio. Abbiamo parlato del clima? Eravamo a conoscenza del freddo e l’abbiamo presa sul ridere".