Cambiano gli uomini, ma non il risultato: la difesa della Roma è un bunker

La lotta Scudetto, in attesa dei vari recuperi, si fa sempre più interessante. Il girone di ritorno, nelle zone alte della classifica, si è aperto con il successo della Roma sul Sassuolo, che ha permesso ai giallorossi di agganciare il Milan al secondo posto in attesa delle due sfide rossonere. Grazie all'ottimo Svilar, Gasperini è riuscito a mantenere nuovamente la porta inviolata, risultando così nettamente la miglior difesa del campionato: appena 12 reti subite.

Un dato entusiamante per i tifosi della Roma, considerando che di solito la miglior difesa conquista lo Scudetto. Certo, eccezioni esistono e il campionato è ancora lungo, ma la squadra giallorossa sta dimostrando di saper reggere alle assenze nella retroguardia, conquistando comunque tre punti senza alcun goal subito. Non è poco, considerando anche quanto questo dato possa dare una mano al proprio portiere, in questo caso uno Svilar assolutamente al top.

Ancora una volta senza Ndicka, la Roma ha dimostrato che nessun'altra squadra di Serie A ha una difesa che ha così tanto i contorni di bunker: 12 reti in 20 partite non solo la rendono la meno imbattuta d'Italia, ma anche la seconda in Europa dietro il Bayern (11 goal incassati fin qui).