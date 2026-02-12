Camarda spegne le polemiche sul futuro all'Inter: "Il mio milanismo non può essere messo in discussione da nessuno"

Una risposta prudente, una risata e poi il caso social.
Francesco Camarda, attaccante classe 2008 di proprietà del Milan e attualmente in prestito al Lecce, è finito al centro di una polemica per alcune dichiarazioni rilasciate durante un incontro con gli studenti.
Il giovane bomber, impegnato nel recupero da un infortunio alla spalla che lo tiene lontano dal campo nella fase cruciale della lotta salvezza dei salentini in Serie A, ha poi affidato ai social la sua replica per spegnere ogni dubbio sul proprio futuro e sul legame con il club rossonero, in cui è cresciuto ed è sbocciato.