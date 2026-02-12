Camarda spegne le polemiche sul futuro all'Inter: "Il mio milanismo non può essere messo in discussione da nessuno"

L’episodio nasce durante la visita all’Istituto Marcelline, dove il giovane attaccante ha incontrato i giovanissimi alunni nell’ambito del progetto “Disegna con i calciatori” organizzato da Panini.

Nel corso dell’incontro, tra sorrisi e domande spontanee, a Camarda è stato chiesto se un giorno potrebbe vestire la maglia dell’Inter, storica rivale cittadina del club in cui è cresciuto calcisticamente e di cui è tifoso.

La risposta, accompagnata da una risata, è stata chiara nei toni ma aperta nelle prospettive: “Adesso sono a Lecce e penso al Lecce. Poi quello che succederà non si potrà mai sapere, ma adesso pensiamo a quest’anno”.