Live
Verona v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Camarda spegne le polemiche sul futuro all'Inter: "Il mio milanismo non può essere messo in discussione da nessuno"

L'attaccante classe 2008 precisa sui social dopo le polemiche per la risposta sul possibile futuro in maglia nerazzurra: “Parole strumentalizzate”.

Una risposta prudente, una risata e poi il caso social. 

Francesco Camarda, attaccante classe 2008 di proprietà del Milan e attualmente in prestito al Lecce, è finito al centro di una polemica per alcune dichiarazioni rilasciate durante un incontro con gli studenti. 

Il giovane bomber, impegnato nel recupero da un infortunio alla spalla che lo tiene lontano dal campo nella fase cruciale della lotta salvezza dei salentini in Serie A, ha poi affidato ai social la sua replica per spegnere ogni dubbio sul proprio futuro e sul legame con il club rossonero, in cui è cresciuto ed è sbocciato.

  • COSA HA DETTO CAMARDA SULL’INTER

    L’episodio nasce durante la visita all’Istituto Marcelline, dove il giovane attaccante ha incontrato i giovanissimi alunni nell’ambito del progetto “Disegna con i calciatori” organizzato da Panini. 

    Nel corso dell’incontro, tra sorrisi e domande spontanee, a Camarda è stato chiesto se un giorno potrebbe vestire la maglia dell’Inter, storica rivale cittadina del club in cui è cresciuto calcisticamente e di cui è tifoso.

    La risposta, accompagnata da una risata, è stata chiara nei toni ma aperta nelle prospettive: “Adesso sono a Lecce e penso al Lecce. Poi quello che succederà non si potrà mai sapere, ma adesso pensiamo a quest’anno”. 

  • POLEMICHE SOCIAL E DELUSIONE

    Le parole di Francesco Camarda hanno rapidamente acceso il dibattito sui social. 

    Diversi tifosi rossoneri hanno espresso delusione per quella che è stata giudicata una risposta troppo diplomatica, senza una chiusura netta a un eventuale futuro in nerazzurro. 

    La mancata presa di posizione categorica ha alimentato interpretazioni e commenti, trasformando un momento nato in un contesto scolastico in un caso mediatico.

  • “IL MIO MILANISMO NON SI DISCUTE”

    Di fronte alle critiche, Camarda ha scelto di intervenire direttamente attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. 

    Il messaggio è stato netto: “Non accetto che una risposta data per non deludere dei bambini e per rispetto delle società sia stata strumentalizzata per creare false notizie. Il mio milanismo non può essere messo in discussione da nessuno”.

    Una presa di posizione chiara, con cui il giovane attaccante ha voluto ribadire il proprio legame con i colori rossoneri, respingendo ogni insinuazione nata da una frase pronunciata in un contesto informale e destinata, nelle sue intenzioni, a non scontentare nessuno.

