Milan-Brugge surreale per Francesco Camarda: ingresso ed esordio da record in Champions League, poi il goal annullato per fuorigioco.

Una serata che definire surreale è poco. Francesco Camarda gioisce e si dispera: l'esordio che riscrive la storia, poi l'urlo ricacciato in gola. Succede tutto nell'arco di pochi minuti, succede tutto sul palcoscenico della Champions League. A San Siro, durante Milan-Brugge. L'articolo prosegue qui sotto