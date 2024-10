Camarda esordisce in Champions a 16 anni e spazza via i record dell'Italia e dei rossoneri. Entrando nella top ten europea con Milan-Club Brugge

Camarda dentro per Milan-Club Brugge, nessun italiano ha giocato in Champions così giovane. In Europa sono pochissimi in campo con un'età più giovane.

Era solo questione di tempo e la chiamata di Fonseca per Milan-Club Brugge ha accelerato il processo. Francesco Camarda ha esordito in Champions League con la maglia dei rossoneri, subentrando nel secondo tempo della sfida contro i belgi del 22 ottobre.

Un momento storico non solo per Camarda, ma anche per il Milan e il calcio italiano: in un colpo solo, infatti, il 16enne dei rossoneri ha superato Cristante come giocatore più giovane a giocare in Champions con la maglia dei milanesi e Kean quale italiano più precoce della storia. Sì, riuscendo anche a sfiorare la rete del 4-1: sfiorare, perchè dopo aver segnato il poker, il VAR ha annullato l'estrema gioia.

L'esordio al posto di Morata rende Camarda non solo un recordman per Milan e giocatori italiani, ma anche uno dei più precoci in assoluto nella storia della Champions. La partita contro il Club Brugge, infatti, lo spinge direttamente nella top ten di sempre.