Camarda convocato in Champions League: ora sogna di battere il record di Ansu Fati

L'assenza di Abraham ha convinto Fonseca, che lo ha convocato per la gara contro il Club Brugge. E ora Camarda può entrare nella storia.

La prima volta in Champions League non si scorda mai, specie se non hai ancora compiuto 17 anni e fino a qualche giorno prima hai giocato in Serie C.

Questo è quanto accadrà stasera a Francesco Camarda, attaccante sul quale da tempo si dice un gran bene ma che nel Milan di Fonseca finora non ha mai trovato spazio.

In occasione della gara contro il Club Brugge, peraltro già decisiva per il cammino europeo dei rossoneri, il portoghese è stato di fatto costretto a convocarlo.

E adesso Camarda potrebbe scrivere un'altra pagina di storia battendo un record incredibile.