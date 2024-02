Il calvario senza fine di Sasa Kalajdzic: terza rottura del crociato in 5 anni

L'attaccante austriaco si è fatto male in Friburgo-Eintracht Francoforte: dal 2019 ad oggi tre infortuni ai legamenti del ginocchio.

Un calvario senza fine. Per Sasa Kalajdzic non c’è pace. L’attaccante austriaco si è fatto nuovamente male e in particolare ha rimediato un altro infortunio ai legamenti del ginocchio.

In occasione della sfida di Bundesliga tra l’Eintracht Francoforte e il Friburgo, per l’ex Wolverhampton è arrivata la rottura del legamento crociato anteriore e dei collaterali del ginocchio destro.

Un duro colpo per il classe 1997, alle prese con la terza rottura del legamento crociato negli ultimi cinque anni e con l’ennesimo infortunio che lo costringerà a stare fuori dal rettangolo verde di gioco per diversi mesi.

Kalajdzic si è trasferito in Germania nella sessione invernale di calciomercato, a gennaio scorso, con la formula del prestito fino al termine della stagione.