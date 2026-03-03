Hakan Calhanoglu torna nuovamente titolare a distanza di tanto, troppo tempo dall’ultima volta. Il precedente più recente risale all’11 gennaio, giorno di Inter-Napoli. Quasi due mesi fa.
Poi l’infortunio muscolare e il lungo stop. Il turco è rientrato a gara in corso contro la Juventus e contro il Genoa (con tanto di goal su rigore), ma questa sera nella semifinale d’andata contro il Como tornerà dal primo minuto al centro dell’Inter.
90’ che potranno dire tanto anche in vista della sua presenza in campo nel derby di domenica prossima che mette un palio una grossa fetta di Scudetto.