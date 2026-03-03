Calhanoglu ha saltato per infortunio (5 gare) e squalifica (una gara) sei delle ultime 8 gare di campionato: in sua assenza l’Inter è comunque riuscita a vincerle tutte, allungando in maniera significativa nella corsa Scudetto.

Cammino diverso invece in Champions, con l’Inter che senza Calhanoglu ha perso contro l’Arsenal e nel doppio confronto playoff con il Bodo/Glimt, vincendo invece contro il Borussia Dortmund. Sempre con Calhanoglu assente, l’Inter ha battuto il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia.