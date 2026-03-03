Goal.com
Calhanoglu gfxGOAL
Nino Caracciolo

Calhanoglu torna titolare dopo due mesi in Como-Inter: la coesistenza con Zielinski e le prove di derby

Dopo il rientro a gara in corso contro Juventus e Genoa, il turco pronto a scendere in campo dal primo minuto in Coppa Italia: un test importante anche in vista del derby.

Hakan Calhanoglu torna nuovamente titolare a distanza di tanto, troppo tempo dall’ultima volta. Il precedente più recente risale all’11 gennaio, giorno di Inter-Napoli. Quasi due mesi fa.

Poi l’infortunio muscolare e il lungo stop. Il turco è rientrato a gara in corso contro la Juventus e contro il Genoa (con tanto di goal su rigore), ma questa sera nella semifinale d’andata contro il Como tornerà dal primo minuto al centro dell’Inter.

90’ che potranno dire tanto anche in vista della sua presenza in campo nel derby di domenica prossima che mette un palio una grossa fetta di Scudetto.

  • RIECCO CALHANOGLU DUE MESI DOPO

    Questa sera contro il Como Calhanoglu tornerà titolare nel ruolo di play, che in sua assenza è stato occupato con ottimi risultati da Zielinski. Il turco, come detto, era fermo ai box dallo scorso 11 gennaio, giorno in cui si infortunò al polpaccio durante Inter-Napoli.

    Da quel momento il turco è tornato in campo nei 40 minuti finali contro la Juventus, nei quali ha preso un cartellino giallo che gli ha fatto saltare il Lecce per squalifica, e nella mezz’ora conclusiva contro il Genoa. Due mesi dopo, riecco nuovamente una maglia da titolare.

  • PROVE DI DERBY

    La prova di Calhanoglu sarà valutata con attenzione da Chivu: non che il turco debba dimostrare le sue qualità, ma il tecnico nerazzurro cercherà di capire a che punto è la sua tenuta fisica e la sua condizione in vista del derby di domenica prossima. Se Calhanoglu offrirà garanzie dal punto di vista fisico, allora con ogni probabilità giocherà dal primo minuto anche contro il Milan.

  • STAFFETTA O COESISTENZA CON ZIELINSKI?

    Nei due mesi di assenza di Calhanoglu a sostituirlo è stato Zielinski. Il polacco, schierato nel ruolo mai del tutto amato di regista, ha fatto benissimo riuscendo a non far rimpiangere il turco. Ma con entrambi a disposizione, chi sceglierà Chivu? Molto probabilmente il tecnico dell’Inter proverà a far coesistere entrambi, con Zielinski riportato nella sua posizione naturale di mezzala sinistra. Non è da escludere però in alcune partite una staffetta tra i due.

  • COME È ANDATA L’INTER SENZA DI LUI

    Calhanoglu ha saltato per infortunio (5 gare) e squalifica (una gara) sei delle ultime 8 gare di campionato: in sua assenza l’Inter è comunque riuscita a vincerle tutte, allungando in maniera significativa nella corsa Scudetto.

    Cammino diverso invece in Champions, con l’Inter che senza Calhanoglu ha perso contro l’Arsenal e nel doppio confronto playoff con il Bodo/Glimt, vincendo invece contro il Borussia Dortmund. Sempre con Calhanoglu assente, l’Inter ha battuto il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia.

